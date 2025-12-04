PSG : la réponse de Désiré Doué sur la possibilité de gagner le Ballon d’Or

Depuis Messi en 2005, aucun vainqueur du Golden Boy n’a réussi à faire le doublé en remportant plus tard dans sa carrière le Ballon d’Or. Kylian Mbappé, Pedri ou encore Lamine Yamal y parviendront peut-être un jour, comme Désiré Doué, vainqueur cette année du trophée récompensant le meilleur jeune footballeur d’Europe. Présent au media day organisé par le PSG ce jeudi à son centre d’entraînement, l’international tricolore a indiqué ne pas faire du Ballon d’Or une obsession… même si ce trophée ne le laisse pas indifférent.

«Je suis très content d’avoir gagné le Golden Boy, ça vient des performances collectives d’abord. Le Ballon d’Or ? Si on gagne des grands trophées en club et en sélection nationale, peut-être qu’un jour, on pourra avoir d’autres trophées individuels, mais je me focalise sur les performances collectives avant de parler des trophées individuels», a-t-il indiqué.