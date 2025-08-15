Liverpool - Bournemouth : les compositions officielles

Liverpool, champion en titre, ouvre le bal de cette Premier League contre Bournemouth ce vendredi à 21h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu le Community Shield contre Crystal Palace aux tirs au but, les Reds, qui ont fait un très gros mercato, voudront s’imposer pour la première fois de la saison contre leur public avec en ligne de mire l’envie de faire le doublé en championnat.

Pour ce faire, Arne Slot a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée d’Ekitike en pointe et Gakpo, Wirtz et Salah derrière lui. Mac Allister est titulaire dans l’entrejeu avec Szoboszlai. Du côté de Bournemouth, Diakité est dans le onze de départ tandis que le petit prodige de Lorient, qui est arrivé cet été, Eli Junior Kroupi est sur le banc.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Kerkez, Van Dijk, Konaté, Frimpong - Mac Allister, Szoboszlai - Gakpo, Wirtz, Salah - Ekitike.

Bournemouth : Petrovic - Truffert, Senesi, Diakité, Smith - Adams, Scott - Semenyo, Brooks, Tavernier - Evanilson.