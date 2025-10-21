CM U17
La liste de la France pour la CdM U17
1 min.
@Maxppp
La Coupe du Monde U20 a pris fin dimanche avec la victoire historique du Maroc sur l’Argentine en finale (2-0). Place désormais à la Coupe du Monde U17, qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. La France y participe, emmenée par son sélectionneur, Lionel Rouxel.
La suite après cette publicité
FFF @FFF – 17:49
Lionel Rouxel a dévoilé sa 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐔𝟏𝟕, qui débutera le 3 novembre au Qatar ! 📝🇫🇷Voir sur X
Toutes les infos 👉
Toutes les infos 👉
Ce dernier a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve notamment quatre éléments du PSG (Batbedat, Mbemba, Diandaga et Mounguengue), club le plus représenté dans cette liste. À noter la présence Ilan Jourdren (RC Lens), fils de Geoffroy Jourdren, gardien de but comme son père. Les Bleuets affronteront le Chili (5 novembre), le Canada (8 novembre) et l’Ouganda (11 novembre).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer