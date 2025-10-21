Menu Rechercher
Commenter 3
CM U17

La liste de la France pour la CdM U17

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le sélectionneur des Bleuets U18 Lionel Rouxel en 2018 @Maxppp

La Coupe du Monde U20 a pris fin dimanche avec la victoire historique du Maroc sur l’Argentine en finale (2-0). Place désormais à la Coupe du Monde U17, qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. La France y participe, emmenée par son sélectionneur, Lionel Rouxel.

La suite après cette publicité
FFF
Lionel Rouxel a dévoilé sa 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐔𝟏𝟕, qui débutera le 3 novembre au Qatar ! 📝🇫🇷

Toutes les infos 👉
Voir sur X

Ce dernier a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve notamment quatre éléments du PSG (Batbedat, Mbemba, Diandaga et Mounguengue), club le plus représenté dans cette liste. À noter la présence Ilan Jourdren (RC Lens), fils de Geoffroy Jourdren, gardien de but comme son père. Les Bleuets affronteront le Chili (5 novembre), le Canada (8 novembre) et l’Ouganda (11 novembre).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CM U17
France U17

En savoir plus sur

CM U17 Coupe du Monde U-17
France U17 Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier