La liste de la France pour la CdM U17

La Coupe du Monde U20 a pris fin dimanche avec la victoire historique du Maroc sur l’Argentine en finale (2-0). Place désormais à la Coupe du Monde U17, qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. La France y participe, emmenée par son sélectionneur, Lionel Rouxel.

Ce dernier a convoqué un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve notamment quatre éléments du PSG (Batbedat, Mbemba, Diandaga et Mounguengue), club le plus représenté dans cette liste. À noter la présence Ilan Jourdren (RC Lens), fils de Geoffroy Jourdren, gardien de but comme son père. Les Bleuets affronteront le Chili (5 novembre), le Canada (8 novembre) et l’Ouganda (11 novembre).