LdC : l’avis tranché de Vitinha sur l’OM

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se rend à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les médias lusitaniens sont allés rencontrer l’ancien attaquant marseillais, Vitinha (25 ans). Le buteur du Genoa connaît bien les deux équipes. Il a joué contre les Leões en championnat portugais et a fréquenté l’OM durant deux saisons. Et selon lui, l’OM est un redoutable adversaire pour les Lisboètes.

La suite après cette publicité

« Nous pouvons nous attendre à une équipe de Marseille très solide, composée de grands joueurs, avec beaucoup de qualité. En fait, un peu comme nous l’avons vu lors des derniers matchs. Une équipe compétitive, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je pense qu’ils sont désormais plus stables qu’à l’époque où j’étais là-bas. Une stabilité nécessaire pour que tout se passe bien sur le terrain. Je pense que l’entraîneur a apporté cette stabilité, cette confiance, cette envie de gagner, cette compétitivité dont fait preuve l’équipe sur le terrain. Le Sporting doit démontrer sur le terrain qu’il a les moyens d’aller de l’avant dans la compétition. C’est ce qui préoccupe le plus le Sporting. Même les remplaçants habituels de Marseille sont des joueurs de grande qualité. Même si l’entraîneur effectue des changements, l’équipe reste compétitive. Si les choses ne fonctionnent pas en équipe, individuellement, le joueur ne peut pas faire grand-chose. Je souhaite bonne chance aux deux équipes, à Marseille principalement parce que c’est mon ancienne équipe. Au Sporting parce que c’est un club portugais et je souhaite bonne chance à tous les clubs portugais », a-t-il déclaré dans les colonnes d’O Jogo.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.