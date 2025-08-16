RC Lens : Florian Thauvin vise l’équipe de France

Champion du monde en 2018, Florian Thauvin est retourné en Ligue 1 cet été. Après une belle saison du côté de l’Udinese, l’attaquant de 32 ans a décidé de rejoindre le RC Lens ces dernières semaines. Un pari ambitieux pour l’ancien de l’OM qui a de grandes aspirations avec le club artésien. Parmi ses nombreux projets, le natif d’Orléans souhaite retrouver l’Équipe de France comme il l’a confié au micro de BeIN Sports :

«Quand on évolue au très haut niveau, on aspire forcément à l’équipe de France. C’est un objectif pour moi. J’ai pris part à toutes les pré-sélections l’an passé. Je vais faire le maximum et si je réalise ce que j’ai fait en Serie A l’an dernier, on peut se donner le droit de rêver.» Voilà qui est dit même si le parcours pour y parvenir semble sinueux.