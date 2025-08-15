Liverpool : Arne Slot fixe un premier objectif clair à Florian Wirtz

Arne Slot a fixé un premier objectif clair pour Florian Wirtz à Liverpool : démontrer sa constance et sa robustesse physique. Pour le manager des Reds, le jeune milieu offensif de 22 ans doit avant tout rester en forme et disponible, à l’image de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Mo Salah, cités par Slot comme exemples de joueurs capables de briller régulièrement grâce à leur endurance et leur régularité. « Tout ce que nous attendons est très positif, mais entre l’attente et la réalisation, il y a une différence », a-t-il souligné selon The Mirror, insistant sur l’importance pour Wirtz de prouver sa fiabilité dans un championnat exigeant comme la Premier League. Selon Slot, c’est en maintenant ce niveau de forme et de constance que Wirtz pourra véritablement faire vivre de grands moments aux supporters d’Anfield.

L’ancien joueur du Bayer Leverkusen arrive à Liverpool avec la lourde responsabilité de son transfert record de 125 millions d’euros et la pression d’un été marqué par de nombreux changements dans l’équipe. Slot reste cependant confiant dans les capacités mentales et techniques de son protégé : « il est peut-être jeune, mais il a déjà beaucoup gagné. Sa mentalité est sa plus grande force. » Pour le manager, l’expérience de Wirtz en Bundesliga et en sélection allemande lui permet d’aborder cette étape avec maturité, même sous le regard exigeant des fans et des médias. L’objectif, désormais, pour lui : devenir un joueur clé capable de répéter ses performances de manière constante, à l’image des stars qu’il admire et que Slot utilise comme étalon pour mesurer son potentiel.