PSG : gros retournement de situation pour Gianluigi Donnarumma

Les histoires d’amour de Gianluigi Donnarumma finissent toujours mal, en général. En 2021, le portier italien a quitté l’AC Milan à la fin de son contrat. Le tout dans une ambiance extrêmement pesante. Quatre ans plus tard, Gigio a annoncé son départ du Paris Saint-Germain, quelques semaines seulement après avoir remporté la Ligue des Champions. Le clan Donnarumma n’a pas accepté la proposition de prolongation des dirigeants franciliens, qui ont ensuite accéléré pour recruter Lucas Chevalier. Déçu selon ses proches, le natif de Castellammare di Stabia a publié un long message d’adieu mardi.

«Aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour ici, j’ai tout donné — sur le terrain comme en dehors — pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais.»

Un dossier brûlant

Il a ajouté : «je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m’avez fait sentir chez moi. À mes coéquipiers — ma deuxième famille — merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris.» Dans la foulée, plusieurs médias ont annoncé que le gardien, nommé pour le Ballon d’Or 2025 et le Trophée Yachine, était tout proche de Manchester City. Certains parlaient même d’accord. Son agent, Vincenzo Raiola, a calmé le jeu.

« Pour l’instant, nous n’avons conclu aucun accord avec qui que ce soit, il n’y a aucune négociation en cours. Il y a des possibilités en Premier League, mais j’espère que le PSG ne fera pas le malin. Quoi qu’il en soit, il fallait clarifier la situation avec les supporters.» Dans la foulée, le Manchester Evening News a enfoncé le clou en assurant que les Skyblues ont pour priorité de conserver Ederson, plutôt que de recruter Donnarumma, qui est perçu comme une option de repli en cas de départ du Brésilien. Voilà où nous en étions dans ce dossier. Ce vendredi, des nouvelles informations fraîches ont été dévoilées.

Tout s’accélère en coulisses

En Turquie tout d’abord, FotoMaç annonce qu’Ederson est toujours dans le viseur de Galatasaray. Tout comme Donnarumma d’ailleurs comme expliqué sur notre site. Mais la publication turque assure ce vendredi que le champion de Süper Lig accélère pour s’offrir le portier de Manchester City, qui a déjà accepté un contrat de trois ans et un salaire annuel de 7 M€. Les Skyblues, qui sont visiblement au courant, auraient demandé un peu de temps à Galatasaray pour trouver un autre spécialiste du poste. FotoMaç ajoute que l’opération rapportera 10 M€ à City.

Une information confirmée par Fanatik, qui précise que des dirigeants turcs vont se rendre en Angleterre pour accélérer les choses. Tout cela fait donc les affaires de Donnarumma, qui n’est donc pas si éloigné de City que ça. Le MEN confirme qu’un intérêt est bien là. De son côté, le Corriere dello Sport indique ce vendredi que les pensionnaires de l’Etihad Stadium aimeraient faire baisser le prix de son transfert à 30 M€, quand Paris en demande 50. La publication italienne persiste et assure que le portier de la Nazionale a déjà trouvé un accord avec les Mancuniens, qui lui offrent un salaire de 12 M€. Le feuilleton continue…