Exclu FM Süper Lig

La short-list XXL de Galatasaray

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Emiliano Martinez @Maxppp

Avec 75 millions d’euros dépensés sur Victor Osimhen cet été, Galatasaray affirme sa nouvelle puissance financière. C’est simple, ce transfert est le plus cher de l’histoire du championnat turc, et d’assez loin devant celui d’Orkun Kökçü, arrivé au Besiktas cet été contre 25 millions d’euros. Si Galatasaray ne devrait pas refaire d’aussi grosse folie d’ici la fin du mercato, le club stambouliote cible encore du lourd.

Selon nos informations, Ederson, Gianluigi Donnarumma, Yann Sommer et Dibu Martinez font partie de la short-list de la formation turque au poste de gardien. Le dossier Donnarumma s’annonce délicat, et c’est pour cette raison que Galatasaray conjugue actuellement tous ses efforts pour recruter Emiliano Martinez. Au poste de défenseur, Benjamin Pavard, John Stones ou encore Thilo Kehrer sont tous pistés.

Pub. le - MAJ le
