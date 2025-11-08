Menu Rechercher
L’Atlético furieux après l’absence de Julián Álvarez pour le prix The Best 2025

Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

L’absence de Julián Álvarez parmi les 22 attaquants présélectionnés pour le prix The Best 2025 a provoqué surprise et agacement à l’Atlético de Madrid. Le club a exprimé sa stupéfaction sur les réseaux sociaux, soulignant que l’Argentin, avec ses 29 buts inscrits lors de sa première saison à Madrid, aurait mérité de figurer aux côtés de stars comme Dembélé ou Lamine Yamal. Sa saison exceptionnelle semble avoir été ignorée par la FIFA, alors que d’autres attaquants renommés comme Messi, CR7 ou Vinicius ont été retenus.

Lors de cette première saison à l’Atlético, Álvarez a marqué 29 buts toutes compétitions confondues et délivré 8 passes décisives en 57 rencontres. Malgré ces statistiques impressionnantes et son impact décisif, la FIFA ne l’a pas inclus dans sa liste. Pour marquer son désaccord, le club a publié un tweet avec l’émoji araignée, symbole de Julián Álvarez, exprimant ainsi son étonnement et son soutien à sa star argentine.

Pub. le - MAJ le
