Ligue 1+ a déjà dépassé le million d’abonnés !

Quelques mois seulement après son lancement le 15 août dernier, la plateforme Ligue 1+ dépasse déjà le million d’abonnés. Selon les données communiquées lors de la commission des finances de la LFP, la chaîne compte 1,08 million d’abonnés, un chiffre confirmé par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Média. Ce résultat dépasse les attentes initiales, puisque l’objectif fixé pour la fin de la première saison était de 1,15 million d’abonnés.

Ce succès rapide confirme l’intérêt du public pour la nouvelle offre de diffusion de la Ligue 1. Fort de cette dynamique, Nicolas de Tavernost avait affiché ses ambitions début octobre, en annonçant que la plateforme visait les 2,25 millions d’abonnés d’ici la fin de la saison 2028-2029, soit au terme de la quatrième saison d’exploitation. D’après L’Équipe, Ligue 1+ compte désormais 1,08 million d’abonnés.