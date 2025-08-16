Paris FC : Ilan Kebbal espère une convocation avec l’Algérie

Avec la montée du Paris FC en Ligue 1, plusieurs joueurs ont l’occasion de revenir sur le devant de la scène et montrer qu’ils ont les qualités pour évoluer au très haut niveau. Après une belle cuvée dans l’antichambre de l’élite l’an dernier, Ilan Kebbal compte bien confirmer cette saison. En le faisant, le milieu offensif de 27 ans espère également honorer sa première sélection avec l’Algérie comme il l’a confié ce samedi :

La suite après cette publicité

«La Ligue 1 va peut-être changer les choses. On sait qu’il y a plus de lumière sur nous. La sélection, j’y pense bien entendu. J’aimerais bien connaître cela. Pour autant, le milieu offensif le sait : la concurrence est rude. « Je suis conscient qu’il y a de très bons joueurs algériens, surtout devant avec Amine Gouiri, Riyad Mahrez la légende, Moussa Hadj… Mais on va se battre. Si je suis bon avec le Paris FC, qui sait..»