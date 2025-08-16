Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

La nouvelle règle des huit secondes fait une première victime !

Par Josué Cassé
1 min.
Martin Dubravka @Maxppp
Tottenham 3-0 Burnley

Martin Dubravka s’en souviendra certainement. Samedi, dès la troisième minute du match contre Tottenham comptant pour la première journée de Premier League, le gardien de Burnley a gardé le ballon en mains plus de huit secondes. Résultat ? L’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a accordé un corner à Tottenham, comme le veut le règlement.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
MICHAEL OLIVER FAIT USAGE D'UNE NOUVELLE RÈGLE 🤓

Le gardien de Burnley Martin Dubravka est sanctionné pour avoir gardé le ballon en main plus de 8 secondes…

Michael Oliver accorde ainsi un corner à Tottenham ⚽️

#TOTBURN | #PremierLeague
Voir sur X

Après avoir intercepté un centre, le Slovaque a, en effet, essayé de casser le rythme imposé par les Spurs en tournant en rond dans sa surface de réparation tout en conservant la balle. Malheuresement pour lui, l’officiel du jour n’a pas manqué de rappeler cette nouvelle règle. De quoi provoquer la rage du portier de 36 ans…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Burnley
Martin Dúbravka

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Burnley Logo Burnley
Martin Dúbravka Martin Dúbravka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier