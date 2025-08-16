Premier League
La nouvelle règle des huit secondes fait une première victime !
Martin Dubravka s’en souviendra certainement. Samedi, dès la troisième minute du match contre Tottenham comptant pour la première journée de Premier League, le gardien de Burnley a gardé le ballon en mains plus de huit secondes. Résultat ? L’arbitre de la rencontre, Michael Oliver, a accordé un corner à Tottenham, comme le veut le règlement.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 16:48
MICHAEL OLIVER FAIT USAGE D'UNE NOUVELLE RÈGLE 🤓Voir sur X
Après avoir intercepté un centre, le Slovaque a, en effet, essayé de casser le rythme imposé par les Spurs en tournant en rond dans sa surface de réparation tout en conservant la balle. Malheuresement pour lui, l’officiel du jour n’a pas manqué de rappeler cette nouvelle règle. De quoi provoquer la rage du portier de 36 ans…
