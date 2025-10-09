João Palhinha tacle le Bayern après son prêt à Tottenham

Prêté cet été du côté de Tottenham après un passage moyen en Allemagne, au Bayern Munich, l’ancien milieu de terrain de Fulham n’a pas convaincu Vincent Kompany. Pourtant, il avait été transféré pour plus de 50 millions d’euros. Mais avec la concurrence avec Kimmich, Goretzka et Pavlovic, le Portugais n’a débuté que 9 petits matchs lors de l’exercice 2024-2025.

Fraîchement sélectionné par Roberto Martinez pour le rassemblement d’octobre avec le Portgual, João Palhinha a évoqué ouvertement sa période difficile au Bayern Munich. Une blessure et un manque de temps de jeu ont également affecté son rôle en équipe nationale : « je n’ai pas eu la chance que je méritais au Bayern ». Des mots forts qui montrent qu’il ne semblait pas du même avis que Vincent Kompany sur ses performances. Désormais, le joueur de 30 ans évolue en Premier League, à Tottenham, et s’affirme comme un élément important de Thomas Frank.