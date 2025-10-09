Menu Rechercher
Premier League

MU : vers une prolongation de contrat d’Harry Maguire

Par André Martins
1 min.
Harry Maguire avec Manchester United FC @Maxppp

Harry Maguire espère prolonger son contrat avec Manchester United d’ici la fin de l’année 2025. D’après le quotidien The Sun, à huit mois de l’expiration de son bail actuel, des discussions sont déjà en cours entre les représentants du défenseur anglais de 32 ans et la direction du club, notamment avec Matt Hargreaves, responsable des négociations footballistiques. En janvier, United avait activé une clause prolongeant automatiquement son contrat d’un an, à la demande de l’entraîneur Ruben Amorim, qui a aussi intégré Maguire au nouveau groupe de capitaines mis en place cet été.

Malgré une baisse de salaire de 25 % liée à la non-qualification de Manchester United pour la Ligue des champions en mai 2024, ramenant ses revenus à environ 161 000 euros par semaine, Maguire pourrait conserver ces conditions dans un éventuel nouveau contrat. Il est aujourd’hui le plus âgé des cinq défenseurs centraux de métier du club et a disputé 38 des 50 matchs dirigés par Amorim.

