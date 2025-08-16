Liverpool : Federico Chiesa sort de sa noyade et fracasse la Juventus !

Liverpool a lancé sa saison 2025/26 de Premier League de manière spectaculaire à Anfield, en s’imposant (4-2) face à Bournemouth au terme d’un scénario riche en rebondissements. Portés par l’excitation suscitée par l’arrivée de leur nouvelle recrue italienne, Giovanni Leoni, présent en tribunes, les Reds pensaient s’être mis à l’abri après les réalisations d’Hugo Ekitike et de Cody Gakpo, qui leur avaient offert une avance confortable. Mais Bournemouth, loin d’abdiquer, a renversé le cours du match en seconde période grâce à un doublé opportuniste d’Antoine Semenyo, semant le doute parmi les champions en titre. C’est alors qu’un autre Azzurro a fait la différence : Federico Chiesa, entré en jeu pour remplacer Florian Wirtz, a signé une action décisive, délivrant une volée fulgurante dans la surface pour redonner l’avantage aux siens. Sa célébration passionnée, doigt pointé sur l’écusson de Liverpool, a marqué les esprits. Dans un temps additionnel électrique, les Cherries, désorganisés en poussant pour revenir, ont fini par céder définitivement, Mohamed Salah scellant le succès des siens avec son sens habituel du but. Une entrée en matière aussi rassurante que mouvementée pour Liverpool, qui confirme son statut tout en dévoilant de nouvelles armes offensives.

Interrogé en conférence de presse, Arne Slot n’a pas mâché ses mots sur la prestation de Chiesa et reconnaît sa première saison aux Reds a été compliquée : «Tant qu’il est là, il est définitivement à Liverpool et je n’ai aucune raison de croire que quelque chose va changer. La saison dernière, il a eu du mal à se préparer pour le match. Malheureusement pour lui, il a raté notre tournée en Asie également, donc vous manquez beaucoup de choses, mais pas seulement lui, Joe Gomez pareil et nous avons perdu Conor Bradley. Donc, tous mes remplacements concernaient également des joueurs qui n’ont probablement pas pu participer pendant 90 minutes. Federico, quand nous avions besoin de lui, je l’ai amené. À 2-2, tu as besoin de ton numéro 9, nous l’avons recruté et il a tenu ses promesses et c’est toujours positif pour ton avenir au club», a déclaré l’entraîneur néerlandais. Après la rencontre, le champion d’Europe 2021 n’a pas loupé l’occasion de prendre la parole.

Chiesa cash sur sa fin à la Juventus

Concerné par des rumeurs de départ sur le mercato, comme nous vous l’avions révélé à l’hiver dernier mais aussi il y a quelques semaines, Federico Chiesa, en rendant hommage à Diogo Jota, n’a pas voulu mentionner de retour en Italie dans l’immédiat: « C’était un grand moment… Mais mes pensées vont à Diogo (Jota, ndlr). C’était très émouvant. Je dois dire qu’après le but, je n’ai pensé qu’à lui, à son frère et à leur famille. Les rumeurs sur mon avenir ? On en parlera à Liverpool, mais je suis heureux ici. Je suis dans l’une des meilleures équipes du monde. Je suis heureux de porter ce maillot. Je dois toujours être prêt et prouver que je peux jouer pour cette équipe», a-t-il alors déclaré. Une belle revanche pour celui qui a quitté la Juventus par la petite porte.

D’ailleurs, Federico Chiesa a tenu à remettre les choses au clair. Ce but décisif et le costume de héros qu’il a endossé vendredi soir contre les Cherries sont le fruit d’une vraie bataille individuelle pour revenir au haut niveau après plusieurs pépins physiques et un traitement de la part de la Juventus qu’il juge injuste sur la fin de son aventure avec les Bianconeri : « Ce but récompense le travail accompli. L’année dernière, je suis arrivé dans des conditions difficiles. Je ne me suis pas entraîné avec l’équipe de la Juventus et j’y suis arrivé avec beaucoup de difficulté, car le rythme est à un autre niveau. Ne pas m’entraîner pendant un mois, je ne sais pas pourquoi, mais c’était leur décision, cela m’a pénalisé tout au long de mon parcours à Anfield».

Pas de départ cet été pour Federico Chiesa donc ? Trop tôt pour le dire, mais Arne Slot a bien reçu le message et la seule chose certaine aujourd’hui, c’est que le staff des Reds entretient une solide relation avec le joueur italien : «La seule chose que je peux trouver, c’est que Federico a eu une belle histoire, il a joué un rôle important en décidant de quitter l’Italie pour l’Angleterre. On ne le voit pas souvent, des joueurs italiens vont en Angleterre. Je ne sais pas, c’est peut-être aussi une belle chanson à chanter ! Mais je ne lui accorde probablement pas le crédit qu’il mérite. Je ne peux pas vous donner la réponse exacte, mais cela y est peut-être pour quelque chose. Il a marqué un but très important en Angleterre pour son équipe nationale. Peut-être que nos fans s’en souviennent». En tout cas, toute l’Italie attend avec impatience de connaître les répercussions de ce match héroïque de Chiesa.