Mercato : quatre clubs sont prêts à sauver Federico Chiesa

Arrivé à Liverpool avec de grandes attentes, Federico Chiesa a vécu une saison 2024-2025 très en dessous des espérances. Fréquemment freiné par des blessures récurrentes, l’ailier italien n’a jamais réellement trouvé sa place sous les ordres de son successeur Arne Slot. Utilisé avec parcimonie, souvent cantonné à un rôle de joker, Chiesa n’a jamais enchaîné plus de deux titularisations consécutives en Premier League. Le mercato hivernal avait été particulièrement animé autour de son nom, plusieurs clubs, dont Naples et l’Atalanta, s’étaient alors renseignés. Mais malgré l’agitation, l’international italien avait finalement poursuivi la saison dans le nord de l’Angleterre, sans réussir à inverser la tendance.

Cet été, le constat est encore plus limpide : Federico Chiesa n’a pas été convoqué pour le stage de pré-saison avec Liverpool, preuve supplémentaire qu’il ne fait plus partie des plans du club. Les discussions autour de son avenir n’avancent pas, et la Juventus, son ancien club, ne montre aucun empressement à le rapatrier. Naples, qui semblait tenir la corde en janvier, s’est depuis retiré du dossier. Résultat : malgré un profil encore attractif, notamment en Serie A, la situation du joueur reste figée en ce début de mercato estival. À 27 ans, Chiesa est plus que jamais sur le départ, mais tout avance au ralenti pour un joueur qui, il y a encore deux ans, était considéré comme l’un des meilleurs ailiers d’Europe.

Ça se bat en Serie A !

Selon nos informations, quatre clubs de Serie A surveillent de près Federico Chiesa. L’AS Roma a coché le nom de l’ex-ailier de la Juventus sur ses tablettes, mais sans aller plus loin pour l’instant. La direction romaine nous confirme qu’aucune discussion n’a été entamée entre les différentes parties. Rien de concret, donc, du côté de la capitale italienne. Gian Piero Gasperini, nouvel entraîneur de la Roma, avait déjà exprimé son intérêt pour Chiesa lors de son passage à Bergame, dès l’hiver dernier. Comme un symbole, de son côté, l’Atalanta, qui vient de perdre Mateo Retegui et pourrait se séparer d’Ademola Lookman, considère Chiesa comme sa priorité offensive absolue. Le club lombard, aujourd’hui entraîné par Ivan Juric, serait prêt à accélérer dès que la situation contractuelle du joueur sera clarifiée. Une offre de 15 millions est déjà sur la table, prête à être dégainée pour satisfaire la direction des Reds.

Du côté de la Fiorentina et de Bologne, on reste également attentif à l’évolution du dossier selon nos informations. La Viola, là où Chiesa a explosé avant la Juventus, avait déjà tenté un coup en prêt lors du dernier mercato estival, sans succès. Aujourd’hui, les dirigeants florentins restent en embuscade, même si rien n’a encore été formalisé. Même constat à Bologne, où la direction sportive suit le dossier avec prudence. Pour l’heure, tout est encore aux balbutiements, mais l’intérêt commun à ces deux clubs démontre que Chiesa conserve une cote très élevée sur le marché italien, malgré une saison plus que décevante du côté de Liverpool, avec qui l’international italien est sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.