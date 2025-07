Zidane, flamme, Bondy : nouvelles révélations chocs sur Kylian Mbappé et les Jeux Olympiques 2024 !

Voilà bientôt un an que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a marqué les esprits, notamment grâce à un spectacle grandiose sur la Seine et dans les monuments emblématiques de la capitale. Parmi les temps forts, les organisateurs avaient décidé d’intégrer plusieurs grandes figures du sport, françaises et internationales, telles que Zinedine Zidane, Carl Lewis ou Rafael Nadal. Dans ce cadre prestigieux, Kylian Mbappé, fraîchement auréolé de ses exploits avec l’équipe de France à l’Euro, avait été sollicité par Tony Estanguet, le président du Comité d’Organisation, pour participer à ce moment historique.

Mais, selon les révélations du Canard Enchaîné, l’attaquant du Real Madrid aurait décliné cette proposition. Le journal indique que Mbappé souhaitait être le dernier porteur de la flamme, une place déjà attribuée aux légendes Teddy Riner et Marie-José Pérec. Une version contestée par le joueur lui-même sur son compte X, où il dément avoir voulu cette responsabilité, affirmant qu’il était simplement en vacances, sans lien particulier avec les Jeux Olympiques : «vous avez oublié de dire que je voulais aussi être le meneur de l’équipe de France de Basket, je pense…. J’étais juste au calme, en vacances à l’autre bout du globe. Aucune raison d’être dernier porteur de flamme vu que je n’ai aucune histoire avec les JO». Ces révélations avaient suscité une petite polémique, soulignant les tensions autour de la place de Mbappé dans ce grand rendez-vous sportif national. Mais ce samedi, le journal persiste et signe en donnant d’autres détails.

Un choix qui a choqué en interne !

«Kylian Mbappé a démenti un peu vite les informations du “Canard” : la star du foot avait bel et bien refusé de porter la flamme pour l’ouverture des JO de Paris 2024», écrit ce samedi Le Canard Enchaîné. Au contraire de la déclaration faite sur X en mettant en doute tout lien aux JO, Kylian Mbappé aurait bel et bien dit non à cette proposition. Le Canard ajoute que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) souhaitait qu’il soit « l’homme masqué », un rôle consistant à porter la torche olympique avant de la transmettre à la légende Zinedine Zidane. Ce scénario visait à mettre en scène un moment fort et mystérieux, mais l’attaquant madrilène en vacances et nouvellement au Real Madrid aurait refusé, car il n’était pas le dernier porteur de la flamme dans le tableau de la mise en scène du show. Le journal précise qu’il aurait également refusé de porter la flamme à Bondy, sa ville natale, le 25 juillet. Le journal satirique confirme la fiabilité de ses sources et maintient ses révélations malgré le démenti public de Mbappé.

Selon le quotidien, ce choix de la star ne serait pas un caprice, mais le fruit de discussions approfondies et longues entre la COJO et Tony Estanguet, président du Comité, qui ont envisagé cette mise en scène pour marquer les esprits. Cet événement fait apparaître néanmoins des tensions autour de la communication tout autant que de la gestion des figures emblématiques dans un événement d’une telle envergure que les JO. Le Canard Enchaîné donne d’autre part une information révélatrice sur les coulisses de cette cérémonie d’ouverture, où l’on découvre un Kylian Mbappé prêt à défendre son point de vue avec force. Le geste, bien que surprenant d’un leader national, illustre les tensions entre ce rôle symbolique, et les conditions du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques. Refuser une telle marque de prestige, dans un événement aussi important dans l’espace parisien, est problématique d’autant plus que Kylian Mbappé joue un rôle central au sein du football français et des médias qui l’entourent. Satisfaction personnelle et fermeté révèlent ainsi une position qui dépasse le seul cadre du sport, pour toucher aux enjeux d’image et de symbolique. A voir désormais si cette histoire est confirmée.