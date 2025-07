Kylian Mbappé a refusé de donner la flamme olympique à Zidane

Voilà bientôt un an que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris a eu lieu. Le spectacle sur la Seine et dans les grands monuments de la capitale a globalement été encensé par la critique avec en fil rouge, un porteur de flamme masqué. Les organisateurs ont souhaité intégrer quelques stars du sport français à l’instar de Zinedine Zidane, mais aussi mondial comme Carl Lewis ou encore Rafael Nadal. Un certain Kylian Mbappé a également été sollicité par Tony Estanguet, lui qui sortait de l’Euro où il a atteint les demi-finales avec l’équipe de France.

Celui qui s’apprêtait à porter les couleurs du Real Madrid a préféré refuser la proposition du patron de l’organisation. L’ancien kayakiste lui avait proposé d’être l’un des derniers relayeurs masqués, qui devait remettre la torche à Zinedine Zidane, symbolisant le passage de témoin d’une glorieuse génération à une autre. D’après le Canard Enchainé, l’attaquant souhaitait être le dernier porteur de la flamme, celui qui allume la vasque olympique aux Tuileries. Cette place avait déjà été réservée au duo Teddy Riner-Marie Josée Perec, deux multiples champions olympiques.