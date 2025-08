L’OM et Girona ont discuté d’un échange entre Azzedine Ounahi et Miguel Gutierrez

Azzedine Ounahi est toujours à quai. Un quai qui s’appelle pour l’instant Pro 2, une équipe au sein de laquelle il peut s’entrainer de manière pro avant d’attendre que sa situation évolue. Tout comme l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. Le milieu marocain de 25 ans souhaite trouver un projet européen épanouissant et privilégie la Liga, après avoir refusé par exemple de rallier le Spartak Moscou, qui s’était pourtant entendu avec l’OM autour d’un transfert de 12 M€.

12 M€, c’est le montant attendu par l’OM pour libérer son international marocain, qui n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Et il ne compte pas le brader. Girona s’en est rendu compte lorsqu’il a envoyé une offre dérisoire pour le milieu de terrain, qui a brillé en prêt la saison passée du côté du Panathinaikos. Une offre de 3 millions pour 50% des droits du joueur. Mais l’intérêt de Girona n’était pas pour déplaire à l’OM, qui a tenté de s’en servir pour renforcer son équipe. Selon nos informations, des échanges ont eu lieu entre les deux clubs sur cette idée d’échange pour faciliter les choses.

Des discussions pour un échange Ounahi - Guttierez

Ce deal se bâtit de la sorte : Azzedine Ounahi + quelques millions pour obtenir le latéral gauche espagnol Miguel Gutierrez. Ce dernier était de l’équipe 2023-2024 qui avait conquis la 3e place en Liga et donc une place en Ligue des Champions qu’il a disputée lors de la saison passée. L’OM cherche encore à se renforcer à ce poste, suite au départ de Quentin Merlin, vendu au Stade Rennais. Facundo Medina peut certes jouer à ce poste, mais il pourrait être amené à jouer en défense centrale également, ce qui laisserait le seul Ulisses Garcia pour affronter toute la longue saison qui s’annonce.

L’OM explorait donc une possibilité avec Girona, qui a péniblement fini 16e de la dernière Liga, et proposait un challenge intéressant à Miguel Gutierrez, formé au Real Madrid, dont la valeur marchande est estimée autour de 20 M€. Mais ce deal ne se fera pas puisque les deux clubs n’avaient pas la même vision sur la valorisation des joueurs. Selon nos informations, le joueur espagnol devrait normalement rejoindre Naples pour un contrat de 5 saisons et une indemnité d’environ 20 millions. Il touchera 2 millions net par an. En attendant, Ounahi est toujours à la recherche d’un nouveau défi.