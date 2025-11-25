Roberto De Zerbi assure avoir refusé plusieurs clubs de Premier League pour l’OM

Actuellement à la tête de l’Olympique de Marseille depuis l’été 2024, Roberto De Zerbi semble avoir conquis une grande partie des supporters phocéens. Sa passion pour le club, son style de jeu, mais surtout la bonne dynamique actuelle du club y sont pour beaucoup, avant un match compliqué contre Newcastle United, ce mardi soir. Interrogé par le Telegraph sur son choix de carrière d’avoir rejoint l’OM après Brighton, Roberto De Zerbi est revenu sur les raisons de son choix, en assurant avoir refusé plusieurs propositions anglaises pour s’installer à Marseille.

« Oui, j’ai reçu des offres de la Premier League, mais il ne serait pas juste d’en parler. Le 6 juin, jour de mon anniversaire, le directeur sportif de Marseille, Medhi Benatia, m’a appelé. Quand il m’a appelé, j’ai arrêté la musique. Ils m’ont conquis. Ils me voulaient vraiment, a-t-il assuré. Quand j’étais à l’AC Milan, lors des matchs de Ligue des champions, il y avait un entraîneur qui me disait : « Roberto, ce soir, il y a un match de l’Olympique de Marseille. Regarde-les. Il y a un joueur dont tu dois t’inspirer, dont tu dois t’approprier les techniques. Toutes ses feintes. Et ce joueur, c’était Chris Waddle. Je montre à Greenwood les buts de Chris Waddle. C’était un artiste du football. Il n’était pas un joueur britannique typique ».