LdC : la statistique cataclysmique de l’OM avant d’affronter Newcastle

L’Olympique de Marseille aborde la réception de Newcastle avec une statistique qui fait froid dans le dos : le club phocéen reste sur 17 défaites consécutives en Ligue des champions contre des adversaires issus des quatre grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie). Aucun point pris, aucune éclaircie et une spirale négative qui illustre les difficultés chroniques de l’OM à exister sur la plus grande scène continentale face aux cadors.

Pire encore, cette série noire témoigne non seulement d’un déficit de compétitivité, mais aussi d’une incapacité à créer l’exploit ou même à simplement enrayer l’hémorragie. À l’heure d’affronter Newcastle, cette statistique pèse lourd dans les têtes et rappelle l’urgence pour Marseille de redorer son blason européen. Un résultat positif serait plus qu’un soulagement, mais un signal fort pour tourner enfin la page de ces naufrages répétés.