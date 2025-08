L’OM est déjà prêt à détrôner le PSG !

L’OM démarre la saison pied au plancher avec une ambition claire : renverser la hiérarchie et faire vaciller le PSG. Le mercato marseillais envoie un message fort. CJ Egan-Riley impressionne déjà par sa solidité, tandis qu’Angel Gomes apporte une touche technique et une capacité à casser les lignes qui manquaient cruellement ces dernières saisons. Aligné en défense centrale, Facundo Medina incarne une prise de risque assumée par Roberto De Zerbi : relancer propre, presser haut, étouffer l’adversaire. Les automatismes se mettent vite en place, preuve que ce groupe a été préparé pour répondre présent dès le mois d’août.

Le retour en Ligue des Champions ne sera pas une simple participation : l’OM veut y briller. Le duo Pablo Longoria – Mehdi Benatia travaille avec méthode et ambition pour offrir à De Zerbi un effectif aussi talentueux qu’équilibré. Chaque recrue semble pensée pour s’intégrer dans une philosophie de jeu offensive, exigeante et spectaculaire. De la cellule de recrutement au terrain, tout le club semble aligné vers un seul objectif : faire de cette saison celle du renouveau et, pourquoi pas, détrôner enfin le PSG. Surtout que l’OM s’est activé avec les arrivées récentes de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão, alors que Joel Ordonez est sur le point d’être bouclé en défense.

De Zerbi est très confiant !

Interrogé après le match nul contre le Séville FC (1-1), Pierre-Emile Höjbjerg a tenu à souligner l’impact positif de la nouvelle recrue Angel Gomes, arrivé libre du LOSC : «Angel est un garçon super, il a une grande qualité technique, avec le ballon. Il est encore jeune, il s’est assez vite intégré dans le groupe. Cela fait plaisir de jouer avec lui. Les joueurs qui sont arrivés, les jeunes qui sont montés, c’est vraiment bien. Le club ouvre les bras aux nouvelles recrues. On demande juste une chose : se donner à fond pour l’équipe et pour le club, comme ça, l’intégration sera très facile. La saison commence dans deux semaines, pas aujourd’hui. C’est un match amical, il y a bien sûr des points sur lesquels progresser, l’attitude de tout le monde a été bonne. Il faut finaliser certains aspects. La saison sera longue, ce sera la continuité, la discipline, la force mentale, couplées à notre qualité, qui feront la différence. Mais c’est important d’être prêt dès le premier jour.»

Facundo Medina latéral ou défenseur central ? Roberto De Zerbi a déjà centré pour sa nouvelle recrue : «Medina a tellement de personnalité qu’il peut jouer partout, voire gardien et avant-centre. On aura peut-être moins de possession en Ligue des champions, mais, même s’il faut affronter des excentrés, il n’aura pas de problème à s’insérer dans le couloir selon moi. Pour CJ, c’est une belle découverte. Il fait de très bonnes choses. Facundo sera suspendu à la première journée de Championnat, donc CJ sera sans doute aligné avec Leo Balerdi contre Aston Villa (samedi prochain) pour régler les automatismes. Il y a beaucoup d’enseignements positifs à tirer, du point de vue du jeu, de l’attitude, de l’agressivité. Les recrues ont une nouvelle fois bien joué, comme si les gars étaient avec nous depuis longtemps. Mais, comme contre Valence, on s’est procuré des occasions mais n’a pas réussi à gagner. Si on pouvait s’habituer à le faire, ce serait un peu mieux. Sinon, je suis très content.». Prudence. L’OM est de retour.