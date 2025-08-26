Le FC Barcelone est furieux contre Carlo Ancelotti !

Depuis plusieurs mois, Carlo Ancelotti n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Après un deuxième passage plus brillant que son premier au sein de la Maison Blanche, le technicien italien a plié bagage après une saison compliquée. Convoité depuis de nombreuses années par le Brésil, l’ancien coach du PSG n’a pas résisté aux sirènes brésiliennes plus longtemps et a décidé de devenir sélectionneur pour la première fois de sa carrière en juin dernier. Un pari emballant tant la Selecao n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis quelques années.

Après un premier rassemblement en juin, Ancelotti est de retour pour le rassemblement de septembre. Déjà assuré d’être qualifié pour le Mondial 2026 avec une troisième place obtenue en 16 rencontres des éliminatoires de la zone sud-américaine, le Brésil va disputer deux dernières rencontres contre le Chili, au Maracanã, le 4 septembre prochain, puis un dernier match à l’extérieur le 9 septembre, face à la Bolivie. Ce lundi, le Mister a dévoilé sa liste et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière en a surpris plus d’un.

Le FC Barcelone ne digère pas le traitement de faveur de Carlo Ancelotti

En effet, les stars du Real Madrid, Rodrygo, Eder Militao et Vinícius Júnior, n’ont pas été appelés par leur ancien entraîneur. Alors que l’absence de Vinicius s’explique par sa suspension pour le premier match contre le Chili, Ancelotti s’est voulu plus pragmatique pour Rodrygo : «j’ai beaucoup d’affection pour lui. Il a très bien joué hier, mais c’est son premier match depuis longtemps. Il a besoin de temps pour se préparer correctement et revenir en équipe nationale.» De son côté, Raphinha a bien été appelé par Ancelotti. Une décision qui provoque l’ire de la presse catalane ce mardi.

En effet, dans ses colonnes, Sport parle d’"immense service rendu à Xabi Alonso" et de "traitement de faveur retentissant en faveur du Real Madrid". Le quotidien catalan se demande pourquoi Raphinha a été appelé pour disputer deux rencontres sans grands enjeux en réalisant dix heures d’avion et en jouant en décalage horaire dans des conditions difficiles. Vous l’aurez compris, la liste de Carlo Ancelotti passe mal en Catalogne et nul doute que ce ressentiment trouve un écho au sein du board du FC Barcelone, qui peut être surpris par les choix du nouveau sélectionneur du Brésil.