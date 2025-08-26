Menu Rechercher
Le TFC envoie un Pitchoun en Ligue 2

Par Matthieu Margueritte
Stadium de Toulouse @Maxppp

Joueur du TFC depuis son plus jeune âge, le défenseur gauche Ylies Aradaj va poursuivre sa carrière en Ligue 2. En attendant de faire ses premiers pas en L1 avec les Pitchouns, le jour a été prêté à Laval.

Toulouse FC
Ylies Aradj est prêté au @stadelavallois et découvrira la @Ligue2BKT avec les Tango.

Bonne saison à notre Pitchoun 💪😈

«Le Toulouse Football Club annonce le prêt, sans option d’achat, de son jeune défenseur Ylies Aradj vers le Stade Lavallois pour la saison 2025-2026», peut-on lire dans le communiqué du club des bords de la Garonne.

