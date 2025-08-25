Menu Rechercher
L’OM et Bournemouth en discussion pour Hamed Junior Traoré

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
Hamed Junior Traoré @Maxppp

Auteur d’un prêt remarqué à l’AJ Auxerre la saison passée (10 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1), Hamed Junior Traoré est reparti à Bournemouth et a joué 17 minutes de la première journée de Premier League contre Liverpool, le temps de faire une passe décisive pour Antoine Semenyo (défaite 4-2).

Pas vraiment considéré comme un premier choix par son coach Andoni Iraola, ce milieu de terrain percutant, technique et plutôt à l’aise dans la finition et capable aussi bien de jouer dans l’axe que sur le flanc gauche est ouvert au départ. Comme révélé plus tôt dans la journée, son profil plaît beaucoup à l’OM qui le verrait bien faire se lever l’Orange Vélodrome. Si l’opération, qui est indépendante du dossier Zhegrova, n’est pas encore bouclée, Bournemouth et Marseille discutent d’un prêt avec option d’achat. De son côté, l’ancien Auxerrois qui avait marqué au Vélodrome lors de la victoire d’Auxerre 3-1 durant l’automne 2024 est emballé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne… À suivre.

Pub. le - MAJ le
