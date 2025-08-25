L’OM sous le charme d’Hamed Junior Traoré

Il ne reste plus qu’une semaine dans ce mercato estival 2025 et l’Olympique de Marseille a clairement enclenché la seconde. Le club phocéen qui a déjà recruté Igor Paixão (Feyenoord), Facundo Medina (RC Lens), Timothy Weah (Juventus), Angel Gomes (Lille OSC), CJ Egan-Riley (Burnley) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah) ne compte pas s’arrêter là. Visant Dani Ceballos (Real Madrid) pour son entrejeu, l’équipe coachée par Roberto De Zerbi cible aussi Emerson Palmieri (West Ham).

La suite après cette publicité

Néanmoins, ce n’est pas le seul nom que sont en train d’étudier Pablo Longoria et Medhi Benatia. En effet, les deux dirigeants phocéens sont intéressés par un des joueurs frissons du dernier exercice de Ligue 1. Prêté par Bournemouth du côté de l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré (25 ans) avait crevé l’écran. Polyvalent, le milieu offensif qui est capable de joueur comme relayeur mais aussi sur les ailes, notamment dans le couloir gauche est un profil intéressant pour les Olympiens d’autant que Jonathan Rowe a été vendu à Bologne.

La suite après cette publicité

Hamed Junior Traoré plaît à l’OM

Gros talent révélé à Empoli mais qui a définitivement explosé à Sassuolo où il s’est affirmé sous les ordres d’un certain Roberto De Zerbi, il a été vendu du côté de Bournemouth à l’été 2023 contre 25,62 millions d’euros. Un échec en Angleterre pour celui qui a connu un prêt décevant à Naples mais surtout une belle saison à l’AJ Auxerre où il s’est relancé la saison dernière avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1.

Alors que l’OL a tenté le coup Hamed Junior Traorè il y a quelques semaines et que Monaco continue de garder un oeil sur lui, le club phocéen, qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur, est chaud sur le dossier en cette fin de mercato estival selon nos informations. L’Ivoirien qui est revenu du côté de Bournemouth et dont le contrat court jusqu’en juin 2028 a joué la première journée contre Liverpool avec une passe décisive pour Antoine Semenyo (défaite 4-2) mais il reste une option secondaire pour le coach Andoni Iraola.