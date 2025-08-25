L’OM fonce sur Emerson Palmieri

Amir Murillo titulaire face à Rennes, Ulisses Garcia aligné d’entrée face au Paris FC, Roberto De Zerbi doit trouver des solutions pour le poste de latéral gauche. C’est la raison pour laquelle Mehdi Benatia et la cellule recrutement marseillaise travaillent d’arrache-pied pour recruter un gaucher expérimenté capable d’apporter de la stabilité et une solution durable au technicien italien.

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avons révélé la semaine dernière, l’OM explore deux pistes préférentielles à gauche. Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham) sont ciblés. Mais la tendance va pour le moment à l’international italien de 31 ans. Titulaire à West Ham l’an passé et auteur de 31 matches (2 buts et 1 passe décisive l’an passé), l’international italien aux 29 sélections possède une sacrée expérience.

La suite après cette publicité

Emerson Palmieri devrait sortir libre de West Ham

Passé par de nombreux clubs européens (OL, Roma, Chelsea, West Ham), le natif de Santos au Brésil a disputé 122 matches de Premier League, 43 matches de Serie A, 31 matches de League Europa, 9 matches de Ligue des Champions, 8 matches de conférence League. Une expérience appréciable et un palmarès à faire saliver plus d’un joueur. Aucun joueur ne peut se targuer d’avoir remporté à la fois la Ligue Europa 2019, l’Euro 2020, la Super Coupe d’Europe en 2021, et la Ligue Europa conférence et la Ligue des Champions 2021.

La piste Emerson Palmieri dispose aussi trois avantages d’envergure. Tout d’abord le latéral gauche de West Ham, libre en 2026, pourrait sortir libre des Hammers. Une bonne nouvelle pour les finances du club phocéen et des nombreuses recrues encore à réaliser (Dani Ceballos, Joel Ordonez, Edon Zhegrova). Ensuite, le joueur, né au Brésil, parle portugais, ce qui facilitera les connexions avec le brésilien Igor Paixão, qui évoluera devant lui à gauche. Mais l’international italien possède aussi l’avantage d’avoir évolué en Ligue 1 une saison en 2021-2022 du côté de l’OL. Autant d’arguments qui font d’Emerson Palmieri une recrue de choix pour l’OM. À suivre.