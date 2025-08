L’OL a tenté le coup Hamed Junior Traorè !

Malgré un contexte institutionnel particulièrement agité ces derniers mois, entre le passage express devant la DNCG avec une menace de rétrogradation en Ligue 2 finalement levée, le départ de John Textor, l’arrivée de Michele Kang dans l’organigramme, et un mercato marqué par plusieurs départs importants, l’Olympique Lyonnais réalise jusqu’ici une fenêtre estivale très réussie. Le club rhodanien a su réagir avec ambition sur le marché, en attirant plusieurs profils prometteurs et complémentaires. Afonso Moreira, jeune ailier portugais technique et percutant, est venu renforcer les ailes, tout comme Ruben Kluivert, solide latéral polyvalent qui apportera de la profondeur défensive. Au milieu, le recrutement du Tchèque Pavel Šulc et de l’Anglais Tyler Morton ajoute de la créativité et du volume de jeu dans l’entrejeu. Par ailleurs, l’OL a réussi à conserver Nicolás Tagliafico, dont la prolongation est un véritable signal fort de stabilité et d’ambition. Dans les cages, les négociations sont très avancées avec Dominik Greif, le gardien de Majorque, pour compenser le départ de Lucas Perri. Car oui, plusieurs figures marquantes ont quitté le navire cet été : Rayan Cherki a choisi un nouveau défi à l’étranger, Alexandre Lacazette a plié bagages après deux saisons pleines, tout comme Duje Ćaleta-Car et Thiago Almada, qui n’auront fait qu’un bref passage.

La suite après cette publicité

Malgré ces mouvements, l’OL semble se reconstruire avec lucidité et cohérence, en préparant un effectif capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1 dès cette saison. «C’est une excellente nouvelle qu’on reste en Ligue 1. On a dû travailler avec un budget restreint. La décision de la DNCG fait qu’on a dû travailler avec une masse salariale de 50% (diminution, ndlr). On s’était préparé à plusieurs stratégies. A nous d’être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement a bien travaillé. Ça va être une équipe dans laquelle on va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c’est fini. l faut recruter différemment, prendre plus de risques, être créatifs pour trouver des joueurs à fort potentiel tout cela en respectant le projet sportif bien défini de notre entraîneur Paulo Fonseca. Le prêt peut aussi faire partie de notre stratégie. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitifs. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe», avait récemment affirmé le directeur sportif Matthieu Louis-Jean.

La tentative pour Traorè

Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais s’est récemment penché sur le profil d’Hamed Junior Traorè, actuellement incertain de rester à Bournemouth. L’OL avait envisagé de recruter l’ancien milieu offensif de Sassuolo sous la forme d’un prêt, une option qui leur semblait idéale dans le contexte actuel du marché. Cependant, le club anglais privilégie pour l’instant un transfert définitif, espérant tirer profit de la valeur du joueur après sa saison convaincante en prêt à l’AJ Auxerre (10 buts, 2 passes décisives). Cette parenthèse réussie en Ligue 1 a renforcé la conviction des dirigeants de Bournemouth qu’un départ sec est possible, voire probable.

La suite après cette publicité

L’intérêt lyonnais pour Traorè s’explique par sa polyvalence offensive, étant un ailier capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Il avait d’ailleurs réalisé ses meilleures performances à gauche, ainsi que par son expérience solide acquise à la fois en Premier League et en Serie A. De plus, sa connaissance de la Ligue 1 représente un atout non négligeable pour intégrer rapidement un effectif ambitieux. À ce jour, aucun dialogue concret n’a été entamé entre les deux clubs, mais la situation pourrait évoluer en fin de mercato. Si Bournemouth devait revoir ses exigences à la baisse et se montrer plus souple, notamment en acceptant un prêt, l’OL pourrait décider de se repositionner sur le dossier. Affaire à suivre.