Kylian Mbappé raconte son adaptation en Espagne… et son amour pour la paella

Dans un court entretien accordé au média Brut, Kylian Mbappé a partagé ses impressions sur sa nouvelle vie en Espagne, un peu plus d’un an après son arrivée au Real Madrid à l’été 2024. L’adaptation semble se passer sans accroc pour l’attaquant français, séduit par l’ambiance locale. « Ici, ils font très bien la paella, a-t-il glissé avec humour. Les gens vont penser que c’est cliché mais elle est vraiment bonne, c’est très très bon. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympas, très respectueux. Ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très "chill". C’est un plaisir d’être ici au quotidien et de pouvoir avoir une nouvelle expérience de vie. »

L’attaquant français en a profité pour comparer son quotidien madrilène avec celui qu’il menait à Paris. Moins pressé par le rythme effréné de la capitale française, il apprécie de pouvoir vivre à son propre tempo. « Ici, je suis moins dans le speed. Paris, c’est une ville qui n’a de temps pour personne, elle fonce et c’est toi qui dois être dans le rythme de la ville. Ici, tu peux avoir ton propre rythme, tu peux prendre le temps de faire les choses, d’apprécier les choses », a-t-il expliqué avant de nuancer. « Mais Paris est une ville fantastique, j’ai adoré chacune des saisons et des années que j’y ai passées, mais je pense que c’était le temps du changement pour moi. »