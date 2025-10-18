Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso donne une très bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp
Getafe Real Madrid

Touché à la cheville face à Villarreal il y a quinze jours (3-1), Kylian Mbappé avait quand même insisté pour participer au rassemblement de l’équipe de France. Il est finalement revenu de sélection avec une cheville encore plus endolorie suite à son choc face à l’Azerbaïdjan (3-0), qui l’avait contraint à renoncer à la rencontre face à l’Islande.

Heureusement, les examens n’ont rien révélé de grave, et Xabi Alonso a confirmé la tendance de le voir jouer demain face à Getafe : «il sera dans le groupe et il est en mesure de démarrer la rencontre.» Meilleur buteur de Liga avec 9 buts, le Français aura l’occasion d’étirer son avance sur Julian Alvarez (6 buts).

Pub. le - MAJ le
