Real Madrid : Álvaro Negredo juge les débuts de Xabi Alonso

Récemment retraité après une dernière saison au Real Valladolid, Álvaro Negredo s’est exprimé dans les colonnes du Diario AS sur Xabi Alonso, qu’il a côtoyé en tant que coéquipier. Passé par le Real Madrid Castilla et Manchester City, l’ancien attaquant madrilène estime que l’actuel technicien des Merengues réalise un excellent début de saison, malgré les attentes et la pression liées au très haut niveau.

« Xabi Alonso est un entraîneur très jeune, avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie. Il débute à peine, mais j’ai eu la chance d’être avec lui dans un vestiaire, et on voyait déjà qu’il deviendrait un bon coach. Jouer au Real Madrid, c’est une pression énorme, mais il sait la gérer grâce à son expérience dans de grands clubs. Le Real devait bien démarrer la saison car il y a toujours un moment de creux en championnat. Ils ont eu un accroc contre l’Atlético, mais je trouve que le début de saison de Xabi Alonso est très bon », a déclaré l’Espagnol de 40 ans, qui travaille aussi pour devenir entraîneur.