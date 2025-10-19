La nouvelle soirée incroyable de Lionel Messi avec l’Inter Miami

Lionel Messi a conclu la saison régulière de MLS en apothéose en inscrivant un triplé lors de la victoire de l’Inter Miami contre Nashville (5-2). Grâce à cette performance, il décroche le titre de meilleur buteur du championnat avec 29 buts en 28 matchs, devançant Denis Bouanga et Sam Surridge (24 buts chacun). À 38 ans, l’Argentin continue d’émerveiller et a permis à son club de terminer à la troisième place de la conférence Est, validant ainsi son billet pour les play-offs.

Auteur de deux superbes buts dans le jeu et d’un penalty, Messi a une nouvelle fois fait étalage de son talent, de quoi impressionner un peu plus son entraîneur et compatriote Javier Mascherano. « Que puis-je dire de plus à propos de Leo? Il a été exceptionnel aujourd’hui (samedi), comme à son habitude. Il va sûrement être élu MVP, vu ce qu’il a démontré », a-t-il prédit après la rencontre. L’Inter Miami affrontera à nouveau Nashville au premier tour des play-offs, dans une série au meilleur des trois matchs à partir du 24 octobre.