Luis Suarez veut tenter un comeback légendaire

La légende Luis Suárez, dont le passage à l’Inter Miami touche à sa fin après une saison marquée par une perte progressive de temps de jeu, envisage désormais un retour retentissant à Nacional, le club qui l’a vu éclore. À 38 ans, le buteur uruguayen arrive au crépuscule de sa carrière, mais conserve une aura intacte et une efficacité toujours redoutable, comme en témoignent ses 42 buts en 87 matchs avec le club de Floride. Alors que son contrat expire en fin d’année et qu’il n’a pratiquement pas été utilisé durant les playoffs qui ont conduit Miami au titre, l’option d’un retour à Montevideo prend de l’épaisseur. Le vice-président du Tricolor, Flavio Perchman, a confirmé que le club attend avec impatience la décision du Pistolero, dont l’attachement à Nacional reste profond après avoir déjà effectué un bref, mais marquant retour en 2022 pour préparer le Mondial au Qatar.

Revenir à Nacional aurait tout d’un comeback légendaire pour l’attaquant formé au Parque Central, où il avait inscrit ses premiers buts professionnels entre 2005 et 2006 avant de devenir une icône mondiale. Après avoir brillé en Europe puis démontré sa compétitivité au Gremio en 2023, Suárez se trouve à un moment charnière où il pourrait choisir un dernier défi qui scellerait de manière symbolique sa trajectoire exceptionnelle. Le club charrúa, prêt à lui dérouler le tapis rouge, apparaît comme le cadre idéal pour conclure son histoire là où tout a commencé. Reste désormais à savoir si l’enfant prodige décidera de refermer sa carrière dans les couleurs tricolores, offrant aux supporters un ultime chapitre empreint de nostalgie et de gloire. Néanmoins, selon AS, l’Inter Miami lui a proposé un contrat réduit pour une saison supplémentaire, mais sans garantie de place de titulaire. L’attaquant prendra sa décision dans les prochains jours.