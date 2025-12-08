Une femme condamnée à quatre ans de prison pour chantage à la grossesse contre Son Heung-min

Une jeune femme d’une vingtaine d’années, nommée Yang, a été condamnée lundi à quatre ans de prison pour avoir exercé un chantage à la grossesse à l’encontre de Son Heung-min, a rapporté l’agence de presse Yonhap News TV. Mme Yang était, selon le média, accusée d’avoir extorqué 300 millions de wons (plus de 175 000 euros) à l’attaquant sud-coréen fin 2024, après lui avoir envoyé l’image d’une échographie fœtale et l’avoir menacé de rendre publique sa grossesse.

La suite après cette publicité

Elle aurait ensuite tenté de lui soutirer 70 millions supplémentaires (presque 41 000 euros) avec la complicité de son petit ami, « identifié comme M. Yong », qui a été condamné à deux ans de prison pour tentative de chantage. Les deux accusés sont incarcérés depuis mai. Refusant de payer cette seconde somme, l’ancien de Tottenham avait finalement porté plainte. Le procès, qui s’est tenu le mois dernier à huis clos, a vu la comparution du joueur.