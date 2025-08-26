Menu Rechercher
Juventus : 3 pistes de L1 pour achever le mercato

Lucas Beraldo sous les couleurs du PSG. @Maxppp

La Juventus Turin a bien lancé sa saison en battant Parme pour la première journée de Serie A, grâce à des buts de Jonathan David et Dusan Vlahovic. Soit une recrue et un homme invité au départ sur ce mercato. Mercato que la Juve compte exploiter jusqu’au bout, notamment pour enfin décrocher la signature définitive de Randal Kolo Muani, son objectif prioritaire.

Mais ce n’est pas tout. Outre l’attaquant français, la Vieille Dame souhaite piocher en Ligue 1, comme l’explique La Gazzetta dello Sport. Sont ciblés un autre Parisien et un ancien coéquipier de Jonathan David au LOSC. En effet, la Juve a pris des renseignements au sujet de Lucas Beraldo, le défenseur central brésilien du PSG, et elle pourrait surtout tenter le joli coup Edon Zhegrova, à qui il ne reste qu’un an de contrat à Lille.

