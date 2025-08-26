Menu Rechercher
Commenter 15
Auxerre : Lassine Sinayoko ne s’est pas entraîné

Lassine Sinayoko est au cœur d’un incroyable feuilleton à rebondissements. L’attaquant malien d’Auxerre était dans le viseur de Nice, avant l’offensive du RC Lens. Les Sang et Or ont mis 8 M€ sur la table (bonus compris), mais l’AJA a nié l’existence d’un accord avec les Artésiens.

Entre-temps, nous vous avons révélé que Rennes s’est mêlé à la bataille suite à ses galères pour recruter un numéro 9. Ce matin, RMC Sport nous apprend que Sinayoko était bien présent au centre d’entraînement de son club, mais le joueur ne s’est pas entraîné. Signe d’un dénouement à venir ou coup classique de la grève pour forcer l’AJA à le laisser partir ? Le joueur souhaite toujours signer au RCL.

