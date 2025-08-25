Rennes se penche sur Lassine Sinayoko !

Le Stade Rennais aime bien chiper des joueurs aux courtisans déclarés. On pense par exemple à Mahdi Camara, qui se dirigeait vers Nice avant que le club breton s’insère dans le dossier. Rebelote avec Lassine Sinayoko, dont le transfert prend des allures de telenovela. Le RC Lens pensait avoir bouclé l’affaire, mais l’AJ Auxerre a fait machine arrière au dernier moment, refusant de laisser le joueur rejoindre le nord pour sa visite médicale. Si tout n’est pas encore totalement perdu pour le club artésien, le joueur reste toujours et encore un joueur de l’AJA.

La suite après cette publicité

Une situation qui ne laisse pas indifférent le Stade Rennais. Si le club breton n’a entamé aucune démarche concrète auprès du club icaunais, le SRFC, qui discute toujours avec Esteban Lepaul, se penche désormais sur l’attaquant malien de 25 ans, auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 34 matches de L1 la saison passée. Car Rennes cherche plus que jamais un attaquant suite au départ d’Arnaud Kalimuendo, et se voit sacrément mal engagé dans le dossier Conrad Harder, qui devrait filer à l’AC Milan.