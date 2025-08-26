L’ASSE intransigeante pour Lucas Stassin

Interrogé après le match remporté par les Stéphanois ce samedi face à Boulogne-sur-Mer (0-1), Lucas Stassin avait répondu au micro de beIN de manière quelque peu évasive sur son avenir : «aujourd’hui, je suis encore à Saint-Étienne, on verra dans le futur, je donne tout pour l’instant». À 6 jours du mercato, le Belge est encore à Saint-Étienne. Et cela pourrait durer jusqu’au 1er septembre en dépit de l’intérêt du Stade Rennais.

Si le club breton prospecte en vue de trouver son numéro 9, il risque de se casser les dents sur l’intransigeance du club du Forez. Selon nos informations, et comme c’est le cas depuis le début du mercato, la position de l’ASSE reste inchangée, Lucas Stassin n’est pas à vendre. Reste à savoir si une offre folle de dernière minute, de Rennes ou d’ailleurs, pourrait les faire fléchir. À suivre.