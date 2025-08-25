OM : les détails financiers du départ de Moumbagna sont connus

Comme cela était indiqué plus tôt dans la journée, Faris Moumbagna va quitter l’Olympique de Marseille. Remplaçant sous les ordres de Roberto De Zerbi, le joueur de 25 ans va rebondir en Italie où il sera prêté avec option d’achat au promu Cremonese.

Depuis, Sky Italie a dévoilé les détails financiers de l’opération. Ainsi, le prêt de Moumbagna rapportera 300 000€ à l’OM et le montant de l’option d’achat a été fixé à 7 M€.