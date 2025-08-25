L’OM se débarrasse de Faris Moumbagna !

L’Olympique de Marseille ne fait pas dans le sentimental cet été, en témoigne sa ligne dure dans l’affaire Rabiot. Si la direction est capable de pousser vers la sortie des joueurs incontournables comme l’international français, vous pensez bien que les seconds couteaux ne se font guère d’illusion quant à leur avenir sur la Canebière.

La suite après cette publicité

C’était le cas de Faris Moumbagna, invité à reprendre en Pro D2 en juillet dernier. Recruté en janvier 2024 pour concurrencer le titulaire Aubameyang, mais surtout le décevant Vitinha, l’attaquant camerounais avait été stoppé net dans son aventure olympienne lors de la première journée de la saison passée, avec une rupture des ligaments croisés du genou droit.

La suite après cette publicité

Se relancer à Cremonese

Moumbagna a donc raté toute la dernière saison, et probablement le train marseillais, qui ne l’attendra plus. Sky Italia a en effet révélé que Cremonese, promu en Serie A cette saison, était sur le point de boucler l’arrivée du joueur de 25 ans. Selon nos informations, il débarquerait sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OM continue ainsi son opération dégraissage avec le départ imminent de Moumbagna, qui n’aura pas vraiment eu l’occasion de s’imposer. Il tentera d’y parvenir à Cremonese, qui a parfaitement lancé sa saison en allant s’imposer face à l’AC Milan lors de la première journée de championnat.