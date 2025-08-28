Menu Rechercher
La liste de l’Algérie avec le retour d’Ilan Kebbal

L'Algérie quitte la CAN @Maxppp

La sélection algérienne a dévoilé la nouvelle liste de Vladimir Petković pour la trêve internationale décisive en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Riyad Mahrez et Aït Nouri conservent leurs places de leader dans l’effectif. Plusieurs joueurs de Ligue 1 sont aussi présents dans cette liste : Mandi, Bentaleb, Gouiri, et Boudaoui. Autre surprise bienvenue, le retour d’Ilan Kebbal, auteur d’une bonne performance face à l’OM en Ligue 1, qui pourrait apporter un véritable souffle offensif au milieu algérien. Globalement, le coach a gardé la base habituelle.

Équipe d'Algérie de football
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026

#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿
L’Algérie prépare deux rendez-vous décisifs pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 : elle affrontera le Botswana le 4 septembre au stade Hocine Aït Ahmed à 21h, avant de défier la Guinée le 8 septembre au stade Mohamed V à 18h. Ces deux matchs seront cruciaux pour consolider la position des Fennecs dans leur groupe et rester en course pour la qualification.

