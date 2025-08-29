L’OM accélère pour Nayef Aguerd

À 5 jours de la fin du mercato, la cité phocéenne est en effervescence. Si Hamed Junior Traoré est arrivé à Marseille ce jeudi et va passer sa visite médicale, l’OM est encore loin d’avoir terminé son mercato puisque 3 à 4 joueurs sont encore attendus. Le chantier de la défense est bien évidemment une priorité pour Medhi Benatia et la cellule de recrutement marseillaise. Depuis de nombreuses semaines, Joel Ordonez est annoncé.

La suite après cette publicité

Si le roc défensif équatorien du Club Bruges veut toujours venir sur la Canebière, et que les discussions se poursuivent entre les deux formations, Marseille avance sur d’autres pistes. Pour autant, la venue d’Ordonez n’est pas remise en question, ce dernier est toujours une priorité pour Marseille. Selon nos informations, c’est vers la Premier League que l’OM pourrait trouver chaussure à son pied avec une vieille connaissance de la Ligue 1, un certain Nayef Aguerd.

La suite après cette publicité

Regain d’intérêt de l’OM pour Aguerd

Il faut dire que l’ancien défenseur central du Stade Rennais a montré de bonnes choses cette saison sous le maillot de la Real Sociedad, où il avait été envoyé en prêt par West Ham. Auteur de 36 rencontres toutes compétitions confondues avec la formation espagnole, l’international marocain (55 sélections - 2 buts) a attiré les regards. Comme révélé dans nos colonnes, plusieurs clubs sont intéressés par le défenseur central axial gauche, à commencer par Sunderland.

Mais le natif de Kénitra garde un bon souvenir de son passage en Ligue 1 (91 matches - 9 buts et 4 passes décisives) et de ses passages à l’Orange Vélodrome de Marseille. Ce regain d’intérêt marseillais pour Nayef Aguerd, après une première approche début juin, rebat les cartes. Une chose est sûre, si le club phocéen parvient à mettre la main dessus, il fera là un sacré coup en récupérant un élément expérimenté, un leader de vestiaire et un sacré client sur les coups de pied arrêtés. À suivre.