OM : Leonardo Balerdi fait son mea culpa

En zone mixte, Leonardo Balerdi a assumé après la défaite de l’OM face à l’OL (1-0) durant laquelle il n’a pas été au top de sa forme. Conscient de cela, il s’est exprimé face à la presse.

«C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée. C’est une défaite, c’est dur. Il faudra réfléchir à ce qu’on a fait de mal pour repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur (…) Il faut se tranquilliser, car une défaite comme ça, c’est très dur pour la tête. Il faut profiter de la trêve, rester humbles. On a fait de bonnes choses mais ce soir (hier, ndlr), ce n’était pas le cas. On a un long chemin.» En effet, entre la Ligue 1 et la Champions League, l’OM aura du pain sur la planche après la trêve internationale.