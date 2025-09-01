L’OM prête Derek Cornelius aux Rangers

Arrivé l’an dernier à Marseille en provenance de Malmö, Derek Cornelius a fait ses adieux au club phocéen. Le défenseur canadien de 27 ans a été prêté avec option d’achat aux Glasgow Rangers.

«Le Rangers Football Club est ravi d’annoncer la signature de Derek Cornelius dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Marseille, sous réserve de l’obtention d’un visa et d’une autorisation internationale. Le défenseur, âgé de 27 ans, rejoindra temporairement les Gers pour la saison, le club ayant la possibilité de le recruter définitivement à l’été 2026», indiquent les Écossais.