L’OM prête Derek Cornelius aux Rangers

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Derek Cornelius sous le maillot de l'OM @Maxppp

Arrivé l’an dernier à Marseille en provenance de Malmö, Derek Cornelius a fait ses adieux au club phocéen. Le défenseur canadien de 27 ans a été prêté avec option d’achat aux Glasgow Rangers.

Olympique de Marseille
Bonne chance 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐤 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐢𝐮𝐬 🤝

Le défenseur 🇨🇦 est prêté aux Rangers avec option d’achat.
«Le Rangers Football Club est ravi d’annoncer la signature de Derek Cornelius dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Marseille, sous réserve de l’obtention d’un visa et d’une autorisation internationale. Le défenseur, âgé de 27 ans, rejoindra temporairement les Gers pour la saison, le club ayant la possibilité de le recruter définitivement à l’été 2026», indiquent les Écossais.

Ligue 1
Marseille
Rangers
Derek Cornelius

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Rangers Logo Glasgow Rangers
Derek Cornelius Derek Cornelius
