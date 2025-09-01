Menu Rechercher
Aston Villa se fait prêter Harvey Elliott

Aston Villa se renforce en cette fin de mercato. Malgré les limitations du fair-play financier, le club de Birmingham a pu se renforcer dans l’entrejeu avec l’arrivée d’Harvey Elliott (22 ans) en provenance de Liverpool sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat de 40 millions d’euros.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Harvey Elliott from Liverpool.

The 22-year-old joins the club on an initial season-long loan deal with an obligation to buy conditional on appearances.
«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Harvey Elliott, en provenance de Liverpool. Le joueur de 22 ans rejoint le club dans le cadre d’un prêt initial d’une saison, assorti d’une obligation d’achat conditionnelle au nombre de matches disputés», peut-on lire dans un communiqué.

