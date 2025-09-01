Premier League
Aston Villa se fait prêter Harvey Elliott
1 min.
@Maxppp
Aston Villa se renforce en cette fin de mercato. Malgré les limitations du fair-play financier, le club de Birmingham a pu se renforcer dans l’entrejeu avec l’arrivée d’Harvey Elliott (22 ans) en provenance de Liverpool sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat de 40 millions d’euros.
La suite après cette publicité
Aston Villa @AVFCOfficial – 23:00
Aston Villa is delighted to announce the signing of Harvey Elliott from Liverpool.Voir sur X
The 22-year-old joins the club on an initial season-long loan deal with an obligation to buy conditional on appearances.
The 22-year-old joins the club on an initial season-long loan deal with an obligation to buy conditional on appearances.
«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Harvey Elliott, en provenance de Liverpool. Le joueur de 22 ans rejoint le club dans le cadre d’un prêt initial d’une saison, assorti d’une obligation d’achat conditionnelle au nombre de matches disputés», peut-on lire dans un communiqué.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer