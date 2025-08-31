Ligue 1
OM : De Zerbi répond cash sur Adrien Rabiot
Soirée difficile pour l’OM. Ce dimanche soir, les Marseillais ont été battus 1 à 0 par l’OL lors de l’Olympico. Dans le même temps, le club phocéen a bouclé le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan.
Interrogé après la rencontre au sujet du probable départ du Duc, RDZ a été clair en conférence de presse. «Je ne sais pas quoi vous répondre. Je n’ai pas parlé mercato avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. J’ai préparé le match de ce soir (hier soir, ndlr).» Le message est clair.
