L’agent de Gareth Bale accusé par une femme d’esclavage sexuel, torture et viols multiples

Agent parmi les plus réputés de la planète, Jonathan Barnett fait l’objet de lourdes accusations. Connu pour avoir été l’agent historique de Gareth Bale et disposant de l’agence CAA Stellar qui représente de nombreux joueurs comme Omar Marmoush, Ibrahima Konaté ou encore Eduardo Camavinga, il doit faire face à une plainte d’une femme pour des violences et des agressions sexuelles selon The Telegraph.

Ainsi, la plaignante a détaillé sur 60 pages des allégations envers ce dernier. Elle l’accuse d’avoir été forcée à être son esclave sexuelle pendant six ans, tout en étant torturée et violée à plus de 39 reprises. Jonathan Barnett de son côté rejette ses accusations et clame son innocence. Il a d’ailleurs déclaré avoir «impatience d’être entièrement disculpé et innocenté.»