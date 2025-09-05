Argentine : l’annonce choc de Lionel Messi

À 38 ans, Lionel Messi a vécu un jeudi soir très émouvant. Le crack du football mondial n’a pas encore pris sa retraite, mais il a sans doute disputé son dernier match officiel avec le maillot albiceleste sur le sol argentin. Cela n’a pas empêché la Pulga d’offrir un récital à son public et un doublé face au Venezuela (3-0). Très ému au moment des hymnes nationaux et à l’issue du match, Messi s’est logiquement exprimé face aux médias pour annoncer que le Mondial 2026 sera très probablement son dernier tournoi majeur international et qu’il ne rejouera sans doute plus de match officiel dans son pays.

« Je ne pense pas que je jouerai une autre Coupe du Monde, le plus logique serait que je n’y arrive pas, mais nous y sommes, je suis plein d’espoir et d’enthousiasme. Mais c’est au jour le jour, match après match. Cette année, nous avons eu beaucoup de matchs, beaucoup de séries de matchs. Heureusement, j’ai pu en jouer trois d’affilée, c’est au jour le jour, en suivant mes sensations. Il est clair qu’aujourd’hui, c’était le dernier match avec des points en jeu ici, mais jour après jour, j’essaie de me sentir bien et, surtout, d’être honnête avec moi-même. Si je me sens bien, je prends du plaisir. Si je ne me sens pas bien, je préfère ne pas être là. Il s’est passé beaucoup de choses, pouvoir terminer ainsi ici était ce dont j’avais toujours rêvé. Pouvoir faire la fête avec mon peuple… Pendant de nombreuses années, j’ai reçu beaucoup d’affection à Barcelone, et mon rêve était d’en recevoir aussi ici, dans mon pays, avec mon peuple. Pendant de nombreuses années, beaucoup de choses ont été dites, mais je retiens tout ce que nous avons fait de bien. Je retiens le groupe qui a essayé et n’a pas réussi à s’imposer, mais après tout, ce que nous avons vécu était magnifique ». Un moment fort en émotion.