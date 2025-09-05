Qualifications Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi s’offre un dernier récital en Argentine, le Brésil cartonne

Tout Buenos Aires et toute l’Argentine en général retenaient leurs larmes. À quelques heures du coup d’envoi de la 17e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 de la zone AmSud, chacun essayait de se persuader que Lionel Messi (38 ans) allait encore disputer un ou deux matches amicaux sous le maillot albiceleste pour atténuer son chagrin. En revanche, tous savaient qu’ils allaient sans doute assister au tout dernier match de la Pulga avec sa sélection nationale sur le sol argentin dans le cadre d’un match officiel. Hier soir, une énorme page de l’histoire de la sélection albiceleste s’est tournée au Monumental. Et encore une fois, Messi a été au rendez-vous.

La suite après cette publicité

Titularisé face au Venezuela, le joueur de l’Inter Miami faisait la paire avec Julian Alvaréz et Lionel Scaloni avait décidé d’aligner également la nouvelle sensation du Real Madrid, Franco Mastantuono. Comme souvent lorsqu’il a dû gérer un match important, Messi a régalé. Le numéro 10 argentin a tout d’abord ouvert le score à la 39e minute, sur un excellent service de Julian Alvaréz (1-0). En deuxième période, Lautaro Martinez aggravait le score (2-0, 76e) avant que Messi ne s’offre un doublé grâce à une offrande de l’ancien Lyonnais Thiago Almada quatre minutes plus tard (3-0, 80e). 3-0, l’Argentine confirmait sa première place du classement et pouvait rendre hommage à un Messi très ému à l’issue de la rencontre. Avec 114 buts inscrits en 194 matches disputés avec sa sélection, l’ancien du Barça ne cachait pas son émotion face aux médias.

La suite après cette publicité

« Je ne veux pas que cela s’arrête »

« Je ne veux pas que cela s’arrête, mais je suis conscient que le moment approche. Cela arrivera quand cela devra arriver, en attendant, je vais pas à pas, en vivant au jour le jour. J’espère bien terminer l’année pour ensuite faire une bonne pré-saison. Au début, j’étais ému, tout comme mes enfants, par l’hymne national. Beaucoup de choses me sont passées par la tête. Ce fut une journée très belle et spéciale pour moi. Ce furent des jours très intenses où je n’ai pas arrêté. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir, j’ai simplement essayé de profiter des moments, j’ai eu la chance d’être avec une grande partie de ma famille ». À quelques milliers de kilomètres de là, le Brésil s’est, lui aussi, fait plaisir.

Déjà qualifiée, comme son rival argentin, la Seleção abordait quand même ce match contre le Chili dans un contexte tendu marqué par le malaise entre Carlo Ancelotti et Neymar. Homme d’expérience, l’Italien a toutefois démontré que la Canarinha savait briller sans la star de Santos. Grâce à des buts de la sensation Estevão et des ex-Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, le Brésil s’est facilement baladé (3-0). 3-0 a décidément été le thème de la soirée puisque la Colombie et l’Uruguay se sont respectivement imposés sur le même score face à la Bolivie et le Pérou. Le Paraguay et l’Équateur ont été les cancres de la journée avec un 0-0. Au classement, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, l’Équateur, la Colombie et le Paraguay sont tous qualifiés. Le billet pour les barrages se jouera entre le Venezuela et la Bolivie lors de la dernière journée.