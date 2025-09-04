Affaire Pierre Ménès : Marie Portolano mise en examen pour diffamation

Marie Portolano a été mise en examen le 15 août dernier pour diffamation à l’encontre de Pierre Ménès, informe ce jeudi Les Jours. L’ex-trublion de Canal+ avait saisi la justice lors de la sortie du livre de la journaliste Je suis la femme du plateau aux éditions Stock. Sans être cité une seule fois dans cet ouvrage, il affirme se reconnaître dans certains passages, notamment celui dont il a été l’objet dans le documentaire de son ancienne collègue Je ne suis pas une salope, je suis journaliste où elle lui reproche de lui avoir soulevé sa jupe puis de lui avoir mis une main aux fesses devant le public du Canal Football Club en août 2016. Elle affirme dans son livre un équivoque «il avoue qu’il l’a fait» où Pierre Ménès estime qu’il s’agit de sa propre personne, alors que Portolano confronte son agresseur présumé dans son documentaire. Un second passage a mené à la plainte pour diffamation contre l’autrice. «On a dit de lui qu’il avait un "droit de cuissage". En fait, il faisait ce qui lui plaisait, sans jamais être réprimandé. Outre l’humiliation, tous genres confondus, il se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l’entouraient. De toucher qui il voulait où il voulait, avec le consentement non des personnes concernées évidemment, mais de celles qui auraient tout à fait pu l’arrêter, ses supérieurs hiérarchiques par exemple, toujours témoins de ces agissements.»

L’avocat des éditions Stocks s’est défendu en affirmant que Marie Portolano n’avait, elle, jamais porté plainte. «Au-delà du coup de colère qui fait que Pierre Ménès dépose plainte, ce qui lui permet de faire un peu de com’ et de limiter la propagation du livre, je ne vois pas trop son intérêt d’aller jusqu’au bout. Quand on fait un procès de diffamation, on fait son propre procès», répond Christophe Bigot. L’avocat de Pierre Ménès estime pour sa part ce dépôt de plainte nécessaire. «Ça permet au moins qu’il y ait un débat pour voir si, en effet, au moment où Marie Portolano écrit ces propos-là, noir sur blanc, elle disposait de preuves véritablement accessibles. Pour le dire, j’en doute.» Pour rappel, l’ancien journaliste star de la chaîne cryptée a été condamné en avril 2023 pour agression sexuelle sur une vendeuse en 2018, et a été relaxé pour de même faits sur une seconde vendeuse ainsi qu’une hôtesse du Parc des Princes en 2021. Une autre enquête préliminaire est toujours en cours depuis 2022 où Ménès est soupçonné de faits présumés de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.